23.12.2020, 07:54

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Коронавирус в Эстонии: правительство объявит о новых ограничениях

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Valitsuse pressikonverents 10.12.20
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в 9 утра правительство даст пресс-конференцию, на которой расскажет о решениях, принятых на вчерашнем кабинетном заседании и касающихся ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.

В конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр социальных дел Танель Кийк и руководитель научного совета Ирья Лутсар.

Смотрите прямую трансляцию!

Как стало известно, вчера правительство одобрило план для системы здравоохранения по преодолению кризиса COVID-19. План объединяет прошлые и будущие действия по сдерживанию распространения COVID-19, обеспечению бесперебойного функционирования системы здравоохранения и возвращению общества к нормальной жизни.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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