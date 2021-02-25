ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Каллас: правительство вынуждено ввести новые ограничения

Пресс-конференция задержалась почти на полчаса, так как заседание правительства закончилось позже.
Кая Каллас сообщила, что правительство вынуждено ввести новые ограничения, чтобы прекратить цепь заражения.
Дистанционное обучение в школах продлят до конца марта.
Правительство просит работодателей отпустить сотрудников на дистанционную работу, если есть такая возможность.
Запрещается проведение мероприятий в помещениях — это касается кинотеатров, концертов, театров и конференций.
Индивидуальные занятия спортом разрешены.
Бары будут закрываться в 18:00.
Торговые центры остаются открытыми, но им придется убрать скамейки и отключить общедоступную сеть WI-FI. Они могут нанять на работу больше охранников.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Эти упражнения сделают вас выносливее: проверено
Курникова поделилась сокровенными фотографиями
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых