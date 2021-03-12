12.03.2021, 12:50

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какая ситуация с коронавирусом в Эстонии? Какие меры предлагает Касса по безработице?

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Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, семейный врач и член экспертной комиссии по иммунопрофилактики Марье Оона, а также председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел на пресс-конференции рассказывают о ситуации с COVID-19 в Эстонии.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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