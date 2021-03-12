ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Какая ситуация с коронавирусом в Эстонии? Какие меры предлагает Касса по безработице?

Юллар Ланно сообщил, что случай заражения коронавирусом впервые выявлен на острове Рухну — заболел человек, приехавший туда из Таллинна.

Уровень заражения по стране выше всего в Харьюмаа и Таллинне, среди столичных районов — в Ласнамяэ. Уровень заражения в Кесклинне выше, чем в целом Тарту, а в Ласнамяэ — в разы выше, чем в целой Нарве. Также наблюдается рост заражения в Нарве и Раквере.

Среди поступивших в больницу людей наблюдается рост крайне тяжело больных. Два главных типа очага заражения сейчас: на рабочем месте и в детских садах. Школьники на дистанционном обучении, поэтому заражают других реже. Взрослые же заражаются на работе, приносят коронавирус домой и заражают маленьких детей, которые уже приносят болезнь в детский сад и заболеваемость растет.

Марье Оона рассказала, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике в среду обсудила вакцины и решила, что разумно было бы продлить срок между первой и второй дозой AstraZeneca до 12 недель. По ее словам, продление интервала еще больше улучшает эффективность вакцины.

Комиссия по иммунопрофилактике также предложила вакцинировать AstraZeneca людей более старшего возраста, опираясь на новые поступившие данные из Великобритании, согласно которым эффективность AstraZeneca не уступает Pfizer.

Еще одно предложение комиссии — продлить срок между первой и второй дозой вакцины Pfizer до 6 недель, что является максимальным сроком. Цель этого — чтобы первую дозу вакцины смогли получить как можно больше людей.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!