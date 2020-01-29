29.01.2020, 11:40
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ | Судьбоносное решение: Рийгикогу решает, быть или не быть пенсионной реформе(9)
Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
Само голосование по плану начнется в 14.00.
В 11.30 перед зданием парламента начался пикет противников реформы, а в 12 часов состоится инфочас Рийгикогу.
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