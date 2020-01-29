29.01.2020, 11:40

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ | Судьбоносное решение: Рийгикогу решает, быть или не быть пенсионной реформе

 (9)
EST

Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.

Само голосование по плану начнется в 14.00.

В 11.30 перед зданием парламента начался пикет противников реформы, а в 12 часов состоится инфочас Рийгикогу.

Галерея пополняется в режиме реального времени!

Читайте также: