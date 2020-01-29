ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ | Быть или не быть пенсионной реформе? Рийгикогу принимает судьбоносное решение(11)
Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
Само голосование по плану начнется в 14.00.
В 11.30 перед зданием парламента начался пикет противников реформы, а в 12 часов состоится инфочас Рийгикогу.
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В понедельник правительство обсудило законопроект и одобрило его. Со вступлением законопроекта в силу присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными для всех. По умолчанию все останется по-прежнему: если человек решит продолжить копить пенсию на прежних условиях, ему ничего не придется предпринимать. Если человек захочет выйти из второй пенсионной ступени, присоединиться к ней или просто приостановить платежи, он должен будет подать заявление в банк или пенсионный центр. Более подробно о том, что изменится, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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