ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ | Быть или не быть пенсионной реформе? Рийгикогу принимает судьбоносное решение

Само голосование по плану начнется в 14.00.



В 11.30 перед зданием парламента начался пикет противников реформы, а в 12 часов состоится инфочас Рийгикогу.

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В понедельник правительство обсудило законопроект и одобрило его. Со вступлением законопроекта в силу присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными для всех. По умолчанию все останется по-прежнему: если человек решит продолжить копить пенсию на прежних условиях, ему ничего не придется предпринимать. Если человек захочет выйти из второй пенсионной ступени, присоединиться к ней или просто приостановить платежи, он должен будет подать заявление в банк или пенсионный центр. Более подробно о том, что изменится, можно прочитать ЗДЕСЬ.