15.03.2019, 10:27
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Вместо школы — на пикет. В Таллинне и Тарту проходит акция в защиту климата(31)
Сегодня в Таллинне и Тарту проходят акции в защиту климата Fridays For Future.
Сегодня в Таллинне и Тарту проходят акции в защиту климата Fridays For Future.
Как писало ранее издание DW, 15 марта школьники из 100 стран мира выйдут на всеобщую акцию в защиту климата. В этот день запланировано 1300 демонстраций, в Германии они пройдут в 150 городах. Эта акция станет кульминацией протестов против изменения климата, которые проводятся каждую пятницу движением Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). Их цель - призвать правительства разных стран активнее бороться с изменением климата.
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