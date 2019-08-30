30.08.2019, 09:55

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Пятничная политическая лихорадка: выразит ли Рийгикогу недоверие премьер-министру Ратасу?

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Пятничная политическая лихорадка: выразит ли Рийгикогу недоверие премьер-министру Ратасу?
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в 10 часов н пленарное заседание Рийгикогу, чтобы выставить на голосование инициированный Партией реформ и Социал-демократической партией вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

Перед событиями в большом зале Рийгикогу сторонники премьер-министра провели демонстрацию на Тоомпеа в поддержку Юри Ратаса.

На демонстрацию собралось около 300 человек, было много пенсионеров, кричали "Ратас должен остаться!". Политики речи, членов партии Isamaa не было видно вообще, только EKRE и центристы. На демонстрации также появился мужчина, который сообщил, наоборот, "Долой Ратаса!". Им занялась охрана.

Если ничего неожиданного не произойдет, заседание будет длиться часами. Каждый депутат имеет право задать два вопроса, соцдемы и реформисты планируют так и сделать.

Когда демонстрация закончилась, политики направились на заседание. На месте 94 депутата, нет семерых. Отсутствуют Йоханнес Керт, Валдо Рандпере, Ээрик-Нийлес Кросс из Партии реформ, Кальви Кыва, Ивари Падар, Катри Райк и Лаури Ляэнеметс из Социал-демократической партии.

Кая Каллас начала: "Юри Ратас — хороший человек. Но сегодняшнее недоверие не о том, нравится нам Ратас или нет, а о том, что происходит в нашем государстве". Она перечислила заголовки зарубежных СМИ, которые пошатнули репутацию Эстонии. "Если премьер-министр не может обеспечить достойное управление Эстонией, Эстония станет никчемным захолустьем".

Каллас обратилась к членам Isamaa: "Ваш духовный лидер Март Лаар хотел вписать баланс бюджета в Конституцию, как вы смотрите со стороны на эту сегодняшнюю неразбериху? Премьер-министр сегодня не занимается улучшением экономики, чтобы увеличить доходы людей. Происходящее в Эстонии на паузе".

За пульт вышел Юри Ратас: "Это здесь правильный способ, где обсуждать такие вопросы. Именно в зале Рийгикогу". Он указал, что у правительства были трудные моменты, но правительство хочет продолжать сотрудничество.

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