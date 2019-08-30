ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Пятничная политическая лихорадка: выразит ли Рийгикогу недоверие премьер-министру Ратасу?

Когда демонстрация закончилась, политики направились на заседание. На месте 94 депутата, нет семерых. Отсутствуют Йоханнес Керт, Валдо Рандпере, Ээрик-Нийлес Кросс из Партии реформ, Кальви Кыва, Ивари Падар, Катри Райк и Лаури Ляэнеметс из Социал-демократической партии.

Кая Каллас начала: "Юри Ратас — хороший человек. Но сегодняшнее недоверие не о том, нравится нам Ратас или нет, а о том, что происходит в нашем государстве". Она перечислила заголовки зарубежных СМИ, которые пошатнули репутацию Эстонии. "Если премьер-министр не может обеспечить достойное управление Эстонией, Эстония станет никчемным захолустьем".

Каллас обратилась к членам Isamaa: "Ваш духовный лидер Март Лаар хотел вписать баланс бюджета в Конституцию, как вы смотрите со стороны на эту сегодняшнюю неразбериху? Премьер-министр сегодня не занимается улучшением экономики, чтобы увеличить доходы людей. Происходящее в Эстонии на паузе".

За пульт вышел Юри Ратас: "Это здесь правильный способ, где обсуждать такие вопросы. Именно в зале Рийгикогу". Он указал, что у правительства были трудные моменты, но правительство хочет продолжать сотрудничество.