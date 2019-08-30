ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Пятничная политическая лихорадка: выразит ли Рийгикогу недоверие премьер-министру Ратасу?

Когда демонстрация закончилась, политики направились на заседание. На месте 94 депутата, нет семерых. Отсутствуют Йоханнес Керт, Валдо Рандпере, Ээрик-Нийлес Кросс из Партии реформ, Кальви Кыва, Ивари Падар, Катри Райк и Лаури Ляэнеметс из Социал-демократической партии.

Кая Каллас начала: "Юри Ратас — хороший человек. Но сегодняшнее недоверие не о том, нравится нам Ратас или нет, а о том, что происходит в нашем государстве". Она перечислила заголовки зарубежных СМИ, которые пошатнули репутацию Эстонии. "Если премьер-министр не может обеспечить достойное управление Эстонией, Эстония станет никчемным захолустьем".

Каллас обратилась к членам Isamaa: "Ваш духовный лидер Март Лаар хотел вписать баланс бюджета в Конституцию, как вы смотрите со стороны на эту сегодняшнюю неразбериху? Премьер-министр сегодня не занимается улучшением экономики, чтобы увеличить доходы людей. Происходящее в Эстонии на паузе".

За пульт вышел Юри Ратас: "Это здесь правильный способ, где обсуждать такие вопросы. Именно в зале Рийгикогу". Он указал, что у правительства были трудные моменты, но правительство хочет продолжать сотрудничество.

Ратас: наша Эстония должна быть надежным домом и заботливым обществом для всех и каждого

Как сообщило коммуникационное бюро правительства, выступая с речью в Рийгикогу, премьер-министр Юри Ратас сказал, что в пылу политической борьбы легко забыть о том, что всех нас объединяет общая цель — наша любимая Эстония должна быть надежным домом и заботливым обществом для всех. Вне зависимости от места рождения, образа жизни, профессии, родного языка, пола, национальности, убеждений и прочего.

”Как политику и премьер-министру мне важно, чтобы мы могли объединить Эстонию, смягчить раскол в обществе и укрепить то, что нас связывает”, — сказал Ратас в обращенной к депутатам парламента речи. Он добавил, что в нашем обществе годами формировались и сохранялись определенные противоречия — несмотря на благие намерения. ”Поэтому я всегда говорил, что премьер-министр должен быть премьер-министром для всех жителей Эстонии, а не только для своих сторонников и избирателей”, — добавил премьер-министр.

Он отметил, что политики, работающие в правительстве и Рийгикогу, также не могут считать себя лучше других, поскольку все они поклялись хранить верность Эстонской Республике и ее конституционному строю. ”Так же и в нашем обществе одни люди не могут быть правильнее других. У нас всех равные права, свободы и обязанности”, — сказал премьер-министр.

”Я искренне верю в то, что как политиков нас в конечном итоге будут оценивать не по тому, что мы сделали на благо своих избирателей, а по тому, как мы относимся к тем членам нашего общества, которые чувствуют себя в чем-то обездоленными”, — подчеркнул премьер-министр в своем выступлении. Он добавил, что считает важным каждый день работать на благо всех жителей Эстонии, а не делить нашу страну и общество на разные Эстонии. У нас только одна Эстония, другой нет.

Недавно исполнилось 100 дней пребывания в должности правительства Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и Isamaa. Из задач, поставленных на этот период, частично или полностью было выполнено почти 80%. ”Все эти решения были подчинены одной цели — построить более справедливое, сплоченное и солидарное государство, чтобы все его жители чувствовали, что эстонское государство работает для них. Вне зависимости от того, живут они на небольших островах или в глубинке, в уездных центрах или в крупных городах”, — заключил Ратас.