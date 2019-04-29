ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО: Новое правительство приносит должностную присягу

Смотрите, как это происходит!

Новое правительство:

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия)

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия)

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия)

Министр региональных дел Яак Ааб (Центристская партия)

Министр социальной защиты Танель Кийк (Центристская партия)

Министр обороны Юри Луйк (Isamaa)

Министр юстиции Райво Аэг (Isamaa)

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa)

Министр народонаселения Рийна Солман (Isamaa)

Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa)

Министр внутренник дел Март Хельме (EKRE)

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE)

Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE)

Министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE)

Министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE)