20.08.2020, 17:15

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Гости собираются! Смотрите, кто пришел на президентский прием в честь Дня восстановления независимости

 (6)
EST

20 августа Эстонская Республика отмечает 29 лет с момента восстановления независимости. В Розовом саду в Кадриорге проходит традиционный прием президента Керсти Кальюлайд в честь праздника. Смотрите, кто пришел на прием и во что одеты гости!

Читайте также: