ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Eesti eest! В Старом Таллинне проходит факельное шествие EKRE

Раннее EKRE обещала, что в мероприятии примут 250.
"Хотя премьер-министр говорит, что шествие можно было бы отменить, мы считаем, что день рождения республики — достаточно важное событие, чтобы сохранить поддержать традицию. Шествие — это выражение уважение борцам за Эстонскую Республику и отцам-основателям национального государства", — сказал ранее член правления EKRE Сийм Похлак и добавил, что всем участникам шествия раздадут защитные маски и средства дезинфекции.
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