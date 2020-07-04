04.07.2020, 11:11

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО | Члены EKRE собрались на конгресс. Сегодня будет избран новый председатель партии

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4 июля в Таллинне проходит конгресс EKRE, который продлится до 18:00. Самая важная тема конгресса — выбор нового правления партии, в том числе и председателя.

Единственный кандидат на место председателя — Мартин Хельме, сын нынешнего председателя Марта Хельме. Ранее Хельме старший сообщил, что собирается уйти с поста председателя и не выдвигать свою кандидатуру на конгрессе.

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