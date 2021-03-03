ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ”Грустно, но ситуация крайне критическая”. Кийк, Ланно и другие рассказывают о ситуации с коронавирусом

В пресс-конференции участвуют гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн и заведующая ковид-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Алис Лилль.

”Грустно, но ситуация в Эстонии крайне критическая”, — начал Ланно. Он сказал, что если ситуация не изменится, то скоро у нас будет более 2000 зараженных в день. Больше всего показатель r0 растет в Харьюмаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа.

Новость дополняется.

Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 8 299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 467, или 17,7% от общего количества тестов.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!