ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ”Грустно, но ситуация крайне критическая”. Кийк, Ланно и другие рассказывают о ситуации с коронавирусом

В пресс-конференции участвуют гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн и заведующая ковид-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Алис Лилль.
”Грустно, но ситуация в Эстонии крайне критическая”, — начал Ланно. Он сказал, что если ситуация не изменится, то скоро у нас будет более 2000 зараженных в день. Больше всего показатель r0 растет в Харьюмаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа.
Новость дополняется.
Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 8 299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 467, или 17,7% от общего количества тестов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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