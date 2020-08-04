04.08.2020, 13:00

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Госсуд обсуждает реформу второй пенсионной ступени


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Госсуд должен решить, соответствует ли Конституции реформа, которая сделает вторую пенсионную ступень добровольной.

Президент Керсти Кальюлайд в марте обратилась в Госсуд с ходатайством объявить пенсионную реформу противоречащей Конституции. Президент привела ряд пунктов, которые по ее оценке противоречат Конституции.

Правительство не согласно с претензиями президента и считает закон соответствующим Конституции.

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