04.08.2020, 13:00
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Госсуд обсуждает реформу второй пенсионной ступени
Госсуд должен решить, соответствует ли Конституции реформа, которая сделает вторую пенсионную ступень добровольной.
Госсуд должен решить, соответствует ли Конституции реформа, которая сделает вторую пенсионную ступень добровольной.
Президент Керсти Кальюлайд в марте обратилась в Госсуд с ходатайством объявить пенсионную реформу противоречащей Конституции. Президент привела ряд пунктов, которые по ее оценке противоречат Конституции.
Правительство не согласно с претензиями президента и считает закон соответствующим Конституции.
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