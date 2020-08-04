ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Госсуд обсуждает реформу второй пенсионной ступени

Госсуд должен решить, соответствует ли Конституции реформа, которая сделает вторую пенсионную ступень добровольной.
Президент Керсти Кальюлайд в марте обратилась в Госсуд с ходатайством объявить пенсионную реформу противоречащей Конституции. Президент привела ряд пунктов, которые по ее оценке противоречат Конституции.
Правительство не согласно с претензиями президента и считает закон соответствующим Конституции.
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