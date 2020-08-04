ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Госсуд обсуждает реформу второй пенсионной ступени

Президент Керсти Кальюлайд в марте обратилась в Госсуд с ходатайством объявить пенсионную реформу противоречащей Конституции. Президент привела ряд пунктов, которые по ее оценке противоречат Конституции.

Правительство не согласно с претензиями президента и считает закон соответствующим Конституции.