ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Германия отнесла Ида-Вирумаа к региону высокого риска. Министры рассказывают о ситуации в Эстонии

Смотрите прямую трансляцию!

Министр Рейнсалу сообщил, что с сегодняшнего дня Германия считает Ида-Вирумаа регионом высокого риска. ”В связи с этим определенные ограничения накладываются на тех людей, кто в течение последних 14 дней был в Ида-Вирумаа и едет в Германию. Эти люди должны соблюдать двухнедельный карантин. К тем, кто использует Германию для транзита, требование карантина не применяется”, — пояснил министр.