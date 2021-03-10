ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Гендиректор Департамента здоровья: выросла заболеваемости среди пожилого населения

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, минимтр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель гендиректора Лекарственного департамента Катрин Кийск, руководитель Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн о ситуации с коронавирусом в Эстонии.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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