ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Гендиректор Департамента здоровья: выросла заболеваемости среди пожилого населения

Юллар Ланно обещает, что уже во втором квартале в Эстонию будут поступать значительно более крупные объемы вакцины от коронавируса.
По его словам, уровень заражения в Эстонии снизился с 1,25 до 1,07, но все еще нужно сохранять бдительность. Иначе в ближайшие дни может сложиться ситуация, когда в стране будет по 2000 новых инфицированных в сутки.
Выросла заболеваемости среди пожилого населения, добавил Ланно. Более чем в четверти случаях человек не знает, где заразился. Основными источниками заражения остаются работа и круг семьи.
Что касается экспресс-тестов на коронавирус, то на рабочем месте и в школах могли бы их проводить специально обученные люди. Однако только ПЦР-тест может точно подтвердить диагноз.
Танель Кийк отмечает, что за последнюю неделю прибавилось более 10 000 инфицированных. "Рост продолжается. Мы можем быть спокойны, когда уровень заражения станет ниже одного", — сказал министр.
Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTechiga, что поможет в защите групп риска от вируса, так как сейчас этой вакциной вакцинируют лица 70 лет и старше.
По словам Кийка, сейчас целью является то, чтобы к концу апреля все эстоноземльцы, входящие в группу риска, были вакцинированы.
Коронавирусные ограничения в Эстонии будут действовать как минимум до 11 апреля, а в некоторых секторах, возможно, и дольше, отметил Кийк. Он надеется, что финансовые учреждения пойдут навстречу людям и предложат платежные отпуска.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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