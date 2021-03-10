ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Гендиректор Департамента здоровья: выросла заболеваемости среди пожилого населения

Юллар Ланно обещает, что уже во втором квартале в Эстонию будут поступать значительно более крупные объемы вакцины от коронавируса.

По его словам, уровень заражения в Эстонии снизился с 1,25 до 1,07, но все еще нужно сохранять бдительность. Иначе в ближайшие дни может сложиться ситуация, когда в стране будет по 2000 новых инфицированных в сутки.

Выросла заболеваемости среди пожилого населения, добавил Ланно. Более чем в четверти случаях человек не знает, где заразился. Основными источниками заражения остаются работа и круг семьи.

Что касается экспресс-тестов на коронавирус, то на рабочем месте и в школах могли бы их проводить специально обученные люди. Однако только ПЦР-тест может точно подтвердить диагноз.

Танель Кийк отмечает, что за последнюю неделю прибавилось более 10 000 инфицированных. "Рост продолжается. Мы можем быть спокойны, когда уровень заражения станет ниже одного", — сказал министр.

Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTechiga, что поможет в защите групп риска от вируса, так как сейчас этой вакциной вакцинируют лица 70 лет и старше.

По словам Кийка, сейчас целью является то, чтобы к концу апреля все эстоноземльцы, входящие в группу риска, были вакцинированы.

Коронавирусные ограничения в Эстонии будут действовать как минимум до 11 апреля, а в некоторых секторах, возможно, и дольше, отметил Кийк. Он надеется, что финансовые учреждения пойдут навстречу людям и предложат платежные отпуска.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!