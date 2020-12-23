ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Гендиректор Департамента здоровья: чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения достигла кульминации

Юллар Ланно сообщил, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения достигла кульминации, и сейчас идет подготовка дополнительных койко-мест для больных коронавирусом: "Три недели назад у нас в больницах было в два раза меньше пациентов, учитывая почти двойную скорость роста, то мы достигнем 700 пациентов".

В будущем придется серьезно рассмотреть, можно ли будет продолжать плановое лечение, отметил Ланно. В интенсивной терапии сейчас 31 человек, всего там есть места для 90 пациентов.

"Заражение врачей и медсестер на рабочем месте все больше подкашивает больницы. На место каждого врача и медсестры необходимо найти человека с точно таким же опытом. При таком поведении нам невозможно больше найти таких людей", - констатирует Ланно.

Рост заражения увеличился в домах призрения. Заражение быстро растет и в Таллинне, где около трети инфицированных не знают, где заразились.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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