ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Гендиректор Департамента здоровья: чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения достигла кульминации

Министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп дают сегодня в 12:00 в общем здании министерств пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.
Юллар Ланно сообщил, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения достигла кульминации, и сейчас идет подготовка дополнительных койко-мест для больных коронавирусом. В будущем придется серьезно рассмотреть, можно ли будет продолжать плановое лечение.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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