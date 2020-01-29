ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО | Быть или не быть пенсионной реформе? Рийгикогу принимает судьбоносное решение

В 11:30 перед зданием парламента начался пикет противников реформы.

На начавшемся в 12:00 инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на наболевшие вопросы о пенсионной реформе.

Заседание Рийгикогу началось в 14:00. Присутствуют 93 депутата — соответственно, нет восьми. Перед заседанием оппозиция разложила на столах плакаты с надписью "LÕPETAGE EESTI LÕHKUMINE" ("Прекратите раскалывать Эстонию!"). Представители коалиции потребовали их убрать, что не было выполнено. Обсудить это собралось руководство Рийгикогу, взяли перерыв. К 14:50 руководство решило, что плакаты следует убрать.

Затем министр финансов Март Хельме начал представлять законопроект о пенсионной реформе. После его выступления каждый депутат может задать два вопроса.

В понедельник правительство обсудило законопроект и одобрило его. Со вступлением законопроекта в силу присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными для всех. По умолчанию все останется по-прежнему: если человек решит продолжить копить пенсию на прежних условиях, ему ничего не придется предпринимать. Если человек захочет выйти из второй пенсионной ступени, присоединиться к ней или просто приостановить платежи, он должен будет подать заявление в банк или пенсионный центр. Более подробно о том, что изменится, можно прочитать ЗДЕСЬ.