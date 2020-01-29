ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО | Быть или не быть пенсионной реформе? Рийгикогу принимает судьбоносное решение(23)
Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
Сегодня депутаты Рийгикогу примут судьбоносное для всех жителей Эстонии решение относительно пенсионной реформы.
В 11:30 перед зданием парламента начался пикет противников реформы.
На начавшемся в 12:00 инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на наболевшие вопросы о пенсионной реформе.
Заседание Рийгикогу началось в 14:00. Присутствуют 93 депутата — соответственно, нет восьми. Перед заседанием оппозиция разложила на столах плакаты с надписью "LÕPETAGE EESTI LÕHKUMINE" ("Прекратите раскалывать Эстонию!"). Представители коалиции потребовали их убрать, что не было выполнено. Обсудить это собралось руководство Рийгикогу, взяли перерыв. К 14:50 руководство решило, что плакаты следует убрать.
Затем министр финансов Март Хельме начал представлять законопроект о пенсионной реформе. После его выступления каждый депутат может задать два вопроса.
В понедельник правительство обсудило законопроект и одобрило его. Со вступлением законопроекта в силу присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными для всех. По умолчанию все останется по-прежнему: если человек решит продолжить копить пенсию на прежних условиях, ему ничего не придется предпринимать. Если человек захочет выйти из второй пенсионной ступени, присоединиться к ней или просто приостановить платежи, он должен будет подать заявление в банк или пенсионный центр. Более подробно о том, что изменится, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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