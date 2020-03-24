ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ежедневная пресс-конференция: почему тестов на коронавирус делают меньше ожидаемого? Когда откроются школы?

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В Эстонии по последним данным коронавирус диагностирован у 369 человек. Сегодня обнародуют рапорт эстонских ученых о распространении коронавируса в Эстонии сейчас и в будущем. Каковы прогнозы? Сколько зараженных прибавилось за сутки во всем мире?