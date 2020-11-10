ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Эта волна будет длиннее весенней". Правительство Эстонии рассказывает о новых ограничениях

Пресс-конференция правительства

Ирья Лутсар отметила, что закрытие государства - эффективная мера, но недееспособная в долгосрочной перспективе. Сейчас для этого нет оснований, пока возможно решить проблему совокупностью различных мер.

"Надеюсь на понимание жителей Эстонии", - сказал Ланно.

Все меры предосторожности работают максимально продуктивно в совокупности. Это касается и ношения масок. Если люди будут носить маски, то нам удастся избежать худшего, в том числе перегрузки сферы здравоохранения.

Ланно в свою очередь отметил, что на примере Эстонии и Финляндии можно сказать, что люди должны слушать то, что говорят инстанции, и тогда ситуация будет оставаться под контролем.

Что касается обучения в школах, то приоритетом правительства является сохранение контактное обучение. Естественно, когда будут возникать конкретные очаги, то дистанционное обучение будет вводиться, но общего перехода на удаленного обучения стараются избежать.

Эстония проделала хорошую работу, но расслабляться нельзя.

Вторая волна, по словам министра, будет длиннее весенней. До лета следующего года, когда поступит вакцина, ситуация сильно не изменится.

Количество госпитализированных растет, и дальнейшее зависит от всех жителей Эстонии.

Танель Кийк сказал, что даже в случае небольших симптомов следует протестироваться.

Правило начнет действовать со следующего понедельника.

В магазинах вводится правило 2 плюс 2.

Маски не должны носить дети до 12 лет и люди, у которых имеются медицинские показания. Также не надо носить маску, если это не является разумным (например, если в автобусе нет пассажиров).

В общественных местах, в торговых центрах, на конференциях, в театрах, кинотеатрах следует носить маски или покрывать нос и рот.

Решения: работать из дома при малейшей возможности, отменить праздники, где принимают участие люди, которые каждый день не встречается. Что касается празднований внутри семьи, то это правительство ограничить не может, но советует при совместном времяпрепровождении с людьми, входящими в группу риска, соблюдать требования.

Ситуация в Эстонии критичина, и если сейчас ничего не предпринять, то наступит кризис.

Премьер-министр пожелал удачи Керсти Кальюлайд, которая находится в самоизоляции.

Пресс-конференция наконец началась. Юри Ратас извинился за задержку.

Похоже, дебаты относительно ограничений, действительно, жаркие, поскольку журналисты, а вместе с ними и все жители Эстонии уже час ждут начала конференции.

Пресс-конференция все еще не началась. Тем временем ситуация немного прояснилась https://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravitelstvo-vernulo-trebovanie-22-i-vvelo-obyazatelnoe-noshenie-masok?id=91627815

Начало пресс-конференции задерживается.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-tallinn-prizyvaet-voditelej-nosit-maski?id=91627179

Пресс-конференция начнется в 12:40.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kersti-kalyulajd-nahoditsya-v-samoizolyacii?id=91626135

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/za-sutki-v-estonii-vyyavleno-128-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom?id=91624211