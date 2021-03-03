ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Эстония на грани катастрофы, правительство готово ввести более жесткие ограничения. Кийк, Ланно и другие рассказывают о ситуации

В пресс-конференции участвуют гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн и заведующая ковид-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Алис Лилль.

”Грустно, но ситуация в Эстонии крайне критическая”, — начал Ланно. Он сказал, что если ситуация не изменится, то скоро у нас будет более 2000 зараженных в день. Больше всего показатель r0 растет в Харьюмаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа.

За неделю возникло 167 очагов, что на 25% больше, чем неделей ранее. Статистика по стационарному лечению также не радует, а через две недели, если темпы заболеваемости не снизятся, в больничном лечении будут нуждаться в три раза больше пациентов. Ланно подчеркнул, что очень важно соблюдать ограничения. Из положительного он отметил, что уменьшается количество заболевших работников сферы здравоохранения. Что нас ждет впереди? Ланно отметил, что сейчас мы находимся на грани катастрофы и департамент готовится к переходу на новый эпидемиологический уровень. Нынешний рост будет продолжаться как минимум две-три недели. Для того, чтобы ситуация изменилась, общество должно придерживаться правил. ”Мы должны сотрудничать, чтобы спасти лето, чтобы спасти здравоохранение. Важен вклад каждого”, — подчеркнул Ланно.

Танель Кийк начал с того, что дополнительные ограничения были необходимы. Их влияние будет видно через несколько недель. К середине марта ситуация в больницах ухудшится, и от всех нас зависит, насколько быстро удастся справиться с перегрузкой системы здравоохранения. Кийк сказал, что если будет видно, если люди не соблюдают нынешние ограничения, правительство введет еще более жесткие.

Кюлли Фриедеманн сказала, что очень важно поддерживать душевное здоровье, свое и своих близких. Темпы вакцинации хорошие. Началась вакцинация работников детских садов. Вакцина есть у всех семейных врачей Эстонии.

Лилль отметила, что в больницу стали попадать более молодые пациенты, очень много случаев серьезного поражения легких. Ближайшие недели будут очень напряженными. Плановое лечение сведено к минимуму.