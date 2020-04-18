ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Доктор Аркадий Попов дает обзор ситуации с коронавирусом в Эстонии: пришло ли время смягчить ограничения?

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Arkadi Popov Foto: Jaanus Lensment

Медицинский руководитель чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья и руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской Региональной больницы Аркадий Попов и представитель Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс рассказывают о ситуации в стране, тестировании, школьных каникулах и изменениях в образовании.