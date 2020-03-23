ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья, семейные врачи и МИД дают обзор о распространении коронавируса в Эстонии

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К утру 23 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 352 человек, всего проведено 3724 теста. За сутки поступили результаты 495 тестов, что на 78 больше, чем вчера.