29.07.2020, 09:55
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Департамент здоровья рассказывает о текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии
Сегодня в 10 часов Департамент здоровья расскажет о текущей ситуации в Эстонии с коронавирусом.
Сегодня в 10 часов Департамент здоровья расскажет о текущей ситуации в Эстонии с коронавирусом.
Выступает советник отдела эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.
Смотрите прямое включение!
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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