17.04.2020, 12:04
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья просит жителей многоквартирных домов меньше пользоваться лифтом
Департамент здоровья, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны дают обзор ситуации с коронавирусом в Эстонии и говорят о тестировании, школьных каникулах и праздниках на выходных.
Руководитель пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик отметила, что количество нуждающихся в госпитализации больных коронавирусом постепенно уменьшается. На настоящий момент из больниц выписано 145 человек.
Также она обратилась к жителям многоквартирных домов и квартирным товариществам: ”Поскольку нам известно, что вирусом можно заразиться и через поверхности, то жители многоквартирных домов и товарищества должны понимать важность уборки подъездов. Мы просим квартирные товарищества обратить особое внимание на уборку лифтов и общих поверхностей. Также просим регулярно проветривать коридоры. Также надо убирать перила и дверные ручки. Людей просим реже пользоваться лифтом. Просим товарищества разместить на территории общественного пользования средства для дезинфекции рук”.
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