21.10.2020, 11:04
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья отчитывается о текущей ситуации с коронавирусом в Эстонии
Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сегодня в 11 часов в общем здании министерств дает пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Aitäh, et liitusid
Delfi uudiskirjaga!
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
Вот в чем причина выброса морских животных на пляж Камчатки
Скандал с результатом боя Ломаченко и Лопеса
Жесть! Малоизвестные факты из жизни питерского расчленителя