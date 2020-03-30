30.03.2020, 11:58

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья, налоговая и вице-канцлер Минэкономики — о мерах поддержки предприятий со стороны государства

 (9)
EST

В промежутке 29-30 марта по всей Эстонии поступило в общей сложности 856 результатов тестов для выявления коронавируса, из которых 4%, или 36 анализов, оказались положительными.

В пресс-конференции принимают участие медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья Аркадий Попов, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби и гендиректор Налогвоо-таможенного департамента Валдур Лайд.

Читайте также: