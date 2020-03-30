30.03.2020, 11:58
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья, налоговая и вице-канцлер Минэкономики — о мерах поддержки предприятий со стороны государства(9)
В промежутке 29-30 марта по всей Эстонии поступило в общей сложности 856 результатов тестов для выявления коронавируса, из которых 4%, или 36 анализов, оказались положительными.
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