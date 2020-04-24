ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья и полиция дают обзор о распространении коронавируса

"Департамент здоровья сделал предложения Силам обороны — закончить работу полевого госпиталя на Сааремаа, так как сейчас нет пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении. Ситуация нормализуется. Полевая больница работала с 15 пациентами с коронавирусом, это сильно помогло больнице принимать пациентов. Кроме этого, мы благодарим генеральный штаб Сил обороны и министра обороны, — сказал Аркадий Попов.

- Со вчерашнего дня у нас есть документ, который объясняет, каким образом будет происходить тестирование перед переходом на плановое лечение. Стало понятно, кто может проходить тестирование и где".

Попов обратился к жителям Эстонии. "Мы движемся в правильном направлении, статистика это доказывает. Мы должны быть готовы к тому, что еще 2-3 недели нужно находиться дома. Если мы хотим пойти в торговые центры в конце мая, то в конце апреля мы должны соблюдать правила. Если мы сейчас будем дома, то сможем посетить торговые центры и кино как можно раньше", — отметил доктор.