ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья и полиция дают обзор о распространении коронавируса

"Департамент здоровья сделал предложения Силам обороны — закончить работу полевого госпиталя на Сааремаа, так как сейчас нет пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении. Ситуация нормализуется. Полевая больница работала с 15 пациентами с коронавирусом, это сильно помогло больнице принимать пациентов. Кроме этого, мы благодарим генеральный штаб Сил обороны и министра обороны, — сказал Аркадий Попов.

- Со вчерашнего дня у нас есть документ, который объясняет, каким образом будет происходить тестирование перед переходом на плановое лечение. Стало понятно, кто может проходить тестирование и где, в случае пациентов, которые приходят на плановое лечение".

Попов обратился к жителям Эстонии. "Мы движемся в правильном направлении, статистика это доказывает. Мы должны быть готовы к тому, что еще 2-3 недели нужно находиться дома. Если мы хотим пойти в торговые центры в конце мая, то в конце апреля мы должны соблюдать правила. Если мы сейчас будем дома, то сможем посетить торговые центры и кино как можно раньше", — отметил доктор.

Эльмар Вахер рассказал про безопасность во время ЧП. По его словам, полиция увеличила количество патрулей по всей Эстонии, если их обычно около 100, то теперь около 150 патрульных машин.

"Интенсивность движения на дорогах снизилась на 30%. Количество ДТП снизилось на 30%, на треть стало меньше людей, которые пострадали в авариях, по сравнению с прошлым годом. Мы не проводим кампанию "дуют все", но проверяем автомобилистов в обычном режиме. Количество преступлений относительно прошлого года снизилось на четверть. Мошенники тоже "работают", но многие не поддаются на их уловки", — подчеркнул глава полиции Вахер.

Его спросили, следит ли полиция за соблюдением правила 2+2 в автомобилях. Он ответил, что многие люди не всегда понимают, что машина — не квартира. "Например, молодые люди в больших компаниях собираются в машине и пьют алкоголь. Мы вмешиваемся, призываем к порядку".