09.09.2020, 11:02
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья дает обзор распространения коронавируса в Эстонии
Сегодня в 11 часов исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель северного регионального отделения Эстер Эпик дают обзор текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Над 16-летней девушкой в Израиле надругались 30 мужчин
Девушка, вырвавшая себе глаза, показала, как выглядит
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото