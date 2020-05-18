ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "ЧП закончено, но кризис продолжается". Ратас выступил с политическим заявлением(1)
Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступает перед Рийгикогу с политическим заявлением в связи с окончанием чрезвычайного положения.
Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступает перед Рийгикогу с политическим заявлением в связи с окончанием чрезвычайного положения.
”Чрезвычайное положение закончено, но кризис продолжается”, — сказал Юри Ратас.
Он поблагодарил всех жителей Эстонии за понимание и благоразумие. Большую роль в информировании населения, по его словам, сыграла пресса. ”Все общество было в курсе кризисной информации и правил поведения”, — сказал Ратас. Он отметил, что русскоязычное население также было хорошо информировано и соблюдало правила.
”Хотя мы и преодолели первую волну эпидемии коронавируса, нам нужно готовиться ко второй”, — отметил премьер.
После речи Ратас приступил к ответам на вопросы депутатов.
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