ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "ЧП закончено, но кризис продолжается". Ратас выступил с политическим заявлением

”Чрезвычайное положение закончено, но кризис продолжается”, — сказал Юри Ратас.

Он поблагодарил всех жителей Эстонии за понимание и благоразумие. Большую роль в информировании населения, по его словам, сыграла пресса. ”Все общество было в курсе кризисной информации и правил поведения”, — сказал Ратас. Он отметил, что русскоязычное население также было хорошо информировано и соблюдало правила.

”Хотя мы и преодолели первую волну эпидемии коронавируса, нам нужно готовиться ко второй”, — отметил премьер.

После речи Ратас приступил к ответам на вопросы депутатов.

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