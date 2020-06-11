ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Центристы Корб и Репс отчитываются о полученном скандальном пожертвовании

Чтобы установить происхождение пожертвованных Центристской партии 50 000 евро и мотивы совершения пожертвования, на основании отраженной в сообщении о преступлении Комиссии по надзору за финансированием партий начали уголовное делопроизводство, сообщила Госпрокуратура.

После данного случая Центристская партия посредством пресс-релиза сообщила, что сделала выводы в связи с недавним случаем. Поэтому в дальнейшем возможности принимать крупные пожертвования будут оценивать члены финансовой комиссии партии, чтобы устранить любые сомнения относительно прозрачности пожертвований, заявил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

”После возникших в обществе вопросов решение прокуратуры начать делопроизводство было ожидаемым. Для скорейшего урегулирования ситуации мы проводим всестороннее сотрудничество с прокуратурой. Выяснение обстоятельств и обеспечение прозрачности финансирования партий в интересах как Центристской партии, так и всех других партий и общественности”, — сказал Корб.

”Заверяю, что Центристская партия принимает только законные и сделанные исходя из мировоззренческих соображений пожертвования. Финансовая политика партии должна быть прозрачной, а делопроизводство должно быть корректным не только на бумаге, но и по факту”, — добавил он.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.