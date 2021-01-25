ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Центристы и реформисты подписывают коалиционный договор
Сегодня в 14:30 в Белом зале Рийгикогу председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подписали коалиционный договор.
Сегодня в 14:30 в Белом зале Рийгикогу председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подписали коалиционный договор.
По словам Каллас, обычно под коалиционным договором ставят свою подпись и члены фракций, но в условиях эпидемии было решено, что сейчас на месте это сделают Каллас и Ратас, а остальные подпишут дигитально.
После подписания документа Каллас сообщила, что самая важная задача коалиции сегодня — это борьба с кризисом здравоохранения. ”Любой кризис может создать благодатную почву для будущего”, — сказала она и отметила, что Эстонии нужно извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду.
На вопрос жураналиста о том, что формулировки коалиционного договора кажутся слишком общим, Каллас сказала, что это не так. Она подчеркнула, что новое правительство вступило в должность в январе, когда бюджет уже утвержден, что осложняет задачу. На уточняющий вопрос, планируются ли какие-то урезания, лидер реформистов ответила, что более предметно можно будет говорить в весной, когда начнется составление нового бюджета.
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