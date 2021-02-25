25.02.2021, 11:55

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Будут введены новые строгие ограничения? Правительство проводит пресс-конференцию

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В пресс-конференции правительства принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр госадминистрирования Яак Ааб, минитср образования Лийна Керсна и министр здоровья Танель Кийк.

Пресс-конференция задерживается, так как заседание правительства еще не закончилось. Причина пока неизвестна. Возможно, правительство не может прийти к консенсусу насчет ограничений.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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