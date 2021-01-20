ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Британский штамм дошел до Эстонии, заболеваемость среди детей увеличилась. Ведомства рассказывают о текущей ситуации

Хярма отметила, что на прошлой неделе увеличилась заболеваемость среди детей, что связано во многом с открытием школ. В северном регионе более 10 школ связано с заражением. Самое плохое положение в лыунаском регионе. Что касается долгих каникул, то это помогло прервать прежние цепочки заражения, но начинают возникать новые. Хярма попросила учителей избегать учительских комнат, поскольку там риск заражение очень велик.

Статистика показывает, что большая часть людей заразились внутри семьи, далее — на работе и во время мероприятий.

”Ситуация не улучшается. Мы остаемся в стабильно тяжелей ситуации”, — отметила представитель департамента. Также она сообщила, что британский штамм дошел до Эстонии. Было зарегистрировано 3 случая. Все эти люди находились на карантине.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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