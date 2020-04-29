ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Брифинг по коронавирусу: текущая ситуация, тестирование, роль Кайтселийта и поддержка предпринимательства
Сегодня в 12 часов в зале для пресс-конференций общего здания министерств проходит полуденный межведомственный брифинг.
Сегодня в 12 часов в зале для пресс-конференций общего здания министерств проходит полуденный межведомственный брифинг.
Присутствуют руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, командир Кайтселийта, бригадный генерал Рихо Юхтеги и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по экономическому развитию Вильяр Луби. Темы — текущая ситуация и тестирование, роль Кайтселийта в управлении коронавирусным кризисом и меры поддержки предпринимательства.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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