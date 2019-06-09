Прозвучал сигнал тревоги: судьба таллиннского музыкального фестиваля под вопросом

В прошлом году этот городской фестиваль проводился в Таллинне в первый раз и пользовался определенной популярность. Однако на этой неделе прозвучали нотки сомнений — состоится ли фестиваль? Слишком уж долго не обновляется страничка фестиваля в Facebook, да и на улице по сравнению с минувшим годом рекламы гораздо меньше.

Коммерческий директор «Котла культуры» Кристина Кютт признала, что опасения возникли оттого, что ей не удается в течение длительного времени связаться с организаторами. «Котел» сдает в аренду фестивалю свои площади.

«Состоится в этом году фестиваль или нет, мы сказать не можем. Ждем об этом официального сообщения от организаторов», - сказала Кютт.