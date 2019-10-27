Проживший 24 года в эмиграции эстонец — о тюрьме в США: это было невероятно замечательное время!

"К счастью, мастерскую скоро закрыли, я пообещал вернуться на следующий день и помчался в одно представительство Nissan. Рассказал работающему там мужчине свою историю, и он был так любезен, что целый час объяснял мне при помощи чертежей, что куда идет и как. Я всю ночь заучивал эти чертежи! И на следующий день умирал от страха, когда начал заводить двигатель Nissan… Но он завелся, и через месяц я стал менеджером этой мастерской", — рассказывает Райво.
Брак с женщиной, у которой было шестеро детей
Семь лет назад Райво решил жениться. Мелинда казалась самой отзывчивой женщиной в мире, которая вдобавок к троим своим детям усыновила троих чужих детей. Первый год брака показал, что пара все-таки не ладит.
Райво вспоминает, что был счастлив только полчаса в день — когда ехал на машине с работы домой. Место работы, куда жена его пристроила, было абсолютно неприемлемым, и после работы дома ждал полный дом кричащих детей вместе с властной матерью.
"Я начал ужасно пить, всегда бутылка водки или больше в день. На превышении скорости в пьяном виде меня поймала полиция, и судья на следующий день дал выбирать: 6000 долларов штрафа и 200 часов общественно полезных работ или… Это последнее означало, что я все-таки должен был бы идти домой на ночь. Второе предложение судьи было целый год каждый божий день ходить в группу анонимных алкоголиков".
Райво на это спросил: а в тюрьму нельзя? Судья посмотрел на него как на сумасшедшего, но потом ответил : "Пожалуйста!" Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения.
"И знаешь, это было невероятно замечательное время! — улыбается Райво. — Никакой виденной в фильмах иерархии, когда один заключенный издевается и унижает другого, там не было. Наоборот, все были доброжелательные и поддерживали друг друга. После первой ночи я посмотрел на свою кровать, которую нужно было привести в порядок, но я ведь точно не знал, как. Сразу подошел один 18-летний молодой человек и сказал, что сам заправит эту кровать… На мгновение стало жутковато, какие планы у него на меня. Но не было никаких планов".
О проведенном в тюрьме времени Райво говорит, что оно было очень интересным. Слушая других, можно было подумать и о своей жизни. Перед освобождением он дал всем свой номер телефона, чтобы желающие могли позже с ним связаться.
"Мне было действительно жаль уходить от них. Несколько мужчин позже звонили и говорили, что разговоры со мной были для них большой поддержкой".
В этом нет сомнений, потому что до отъезда в США Райво год изучал в Швейцарии дошкольную педагогику и затем пару лет в Шотландии миссионерскую работу. Что означает, что его обучили быть хорошим слушателем.
Как же закончился его брак?
"Когда я вышел из тюрьмы, жена выкинула из гаража мои вещи. Вместо моих двух велосипедов и ящика писем бабушки был поставлен стол для пинг-понга. Мы с женой стали ходить к семейному консультанту, но это не помешало ей через каждые три дня выгонять меня из дома. Однажды я больше не вернулся", — признается Райво, и кажется, он не очень жалеет об этом.
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