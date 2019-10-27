27.10.2019, 19:30

Проживший 24 года в эмиграции эстонец — о тюрьме в США: это было невероятно замечательное время!

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Майре Аунасте
Редактор: Вера Степанова
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Проживший 24 года в эмиграции эстонец — о тюрьме в США: это было невероятно замечательное время!
Foto: Sven Arbet

Брату эстонского певца, исполнителя шансона Эркки Отсмана Райво было 22 года, когда он уезжал из Эстонии. Неделю назад он после почти четверти века жизни в столице американского штата Джорджия Атланте снова приехал в Таллинн, пишет Maaleht.

В Атланту Райво приехал в 1996 году посмотреть Олимпийские игры. Там он познакомился с Даррелом, который пригласил его к себе домой в гости. Олимпийские игры закончились, Райво улетел обратно в Эстонию, но покоя не давала мысль, что когда еще, если не прямо сейчас, странствовать по миру? Через месяц он снова был в Атланте…

"После покупки авиабилета я позвонил Даррелу и спросил, могу ли я сначала остановиться у него, — вспоминает Райво. — Я почти не знал языка, чудо, что молодой американец вообще меня понимал. Как бы то ни было, 5 сентября я стоял за дверью этой семьи, которая видела меня всего один раз в жизни".

Та же самая семья очень много помогала Райво как с жильем и поисками работы, так и с учебой. "Я четыре года изучал инфотехнологии, параллельно с работой конечно. Днем драил трейлеры, вечером ходил на учебу, в 3 часа ночи шел убирать залы боулинга".

Однажды, когда у Райво уже у самого была машина и в авторемонтной мастерской сказали, что за замену масла нужно выложить 800 долларов, он решил пойти работать в первую автомастерскую, где нужен человек. Чтобы выполнять работу за справедливую плату, причем об автомобилях он особо ничего не знал.

"Скоро я нашел мастерскую, где был нужен механик. Нашел начальника и предложил себя. Мужчина посмотрел на меня недоверчиво и сказал, что я не похож на механика. Что мои руки слишком чистые", — вспоминает Райво.

Начальник позвал его в гараж и показал один Nissan.

"Мои ребята загубили его двигатель. Я купил новый, а как, черт, его собрать, этого мы не знаем… Если ты его соберешь, место твое! Клиент придет за машиной завтра", — сказал босс.

"К счастью, мастерскую скоро закрыли, я пообещал вернуться на следующий день и помчался в одно представительство Nissan. Рассказал работающему там мужчине свою историю, и он был так любезен, что целый час объяснял мне при помощи чертежей, что куда идет и как. Я всю ночь заучивал эти чертежи! И на следующий день умирал от страха, когда начал заводить двигатель Nissan… Но он завелся, и через месяц я стал менеджером этой мастерской", — рассказывает Райво.

Брак с женщиной, у которой было шестеро детей

Семь лет назад Райво решил жениться. Мелинда казалась самой отзывчивой женщиной в мире, которая вдобавок к троим своим детям усыновила троих чужих детей. Первый год брака показал, что пара все-таки не ладит.

Райво вспоминает, что был счастлив только полчаса в день — когда ехал на машине с работы домой. Место работы, куда жена его пристроила, было абсолютно неприемлемым, и после работы дома ждал полный дом кричащих детей вместе с властной матерью.

"Я начал ужасно пить, всегда бутылка водки или больше в день. На превышении скорости в пьяном виде меня поймала полиция, и судья на следующий день дал выбирать: 6000 долларов штрафа и 200 часов общественно полезных работ или… Это последнее означало, что я все-таки должен был бы идти домой на ночь. Второе предложение судьи было целый год каждый божий день ходить в группу анонимных алкоголиков".

Райво на это спросил: а в тюрьму нельзя? Судья посмотрел на него как на сумасшедшего, но потом ответил : "Пожалуйста!" Его приговорили к двум месяцам тюремного заключения.

"И знаешь, это было невероятно замечательное время! — улыбается Райво. — Никакой виденной в фильмах иерархии, когда один заключенный издевается и унижает другого, там не было. Наоборот, все были доброжелательные и поддерживали друг друга. После первой ночи я посмотрел на свою кровать, которую нужно было привести в порядок, но я ведь точно не знал, как. Сразу подошел один 18-летний молодой человек и сказал, что сам заправит эту кровать… На мгновение стало жутковато, какие планы у него на меня. Но не было никаких планов".

О проведенном в тюрьме времени Райво говорит, что оно было очень интересным. Слушая других, можно было подумать и о своей жизни. Перед освобождением он дал всем свой номер телефона, чтобы желающие могли позже с ним связаться.

"Мне было действительно жаль уходить от них. Несколько мужчин позже звонили и говорили, что разговоры со мной были для них большой поддержкой".

ТОП

В этом нет сомнений, потому что до отъезда в США Райво год изучал в Швейцарии дошкольную педагогику и затем пару лет в Шотландии миссионерскую работу. Что означает, что его обучили быть хорошим слушателем.

Как же закончился его брак?

"Когда я вышел из тюрьмы, жена выкинула из гаража мои вещи. Вместо моих двух велосипедов и ящика писем бабушки был поставлен стол для пинг-понга. Мы с женой стали ходить к семейному консультанту, но это не помешало ей через каждые три дня выгонять меня из дома. Однажды я больше не вернулся", — признается Райво, и кажется, он не очень жалеет об этом.

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