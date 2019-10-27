Проживший 24 года в эмиграции эстонец — о тюрьме в США: это было невероятно замечательное время!

В Атланту Райво приехал в 1996 году посмотреть Олимпийские игры. Там он познакомился с Даррелом, который пригласил его к себе домой в гости. Олимпийские игры закончились, Райво улетел обратно в Эстонию, но покоя не давала мысль, что когда еще, если не прямо сейчас, странствовать по миру? Через месяц он снова был в Атланте…

"После покупки авиабилета я позвонил Даррелу и спросил, могу ли я сначала остановиться у него, — вспоминает Райво. — Я почти не знал языка, чудо, что молодой американец вообще меня понимал. Как бы то ни было, 5 сентября я стоял за дверью этой семьи, которая видела меня всего один раз в жизни".

Та же самая семья очень много помогала Райво как с жильем и поисками работы, так и с учебой. "Я четыре года изучал инфотехнологии, параллельно с работой конечно. Днем драил трейлеры, вечером ходил на учебу, в 3 часа ночи шел убирать залы боулинга".

Однажды, когда у Райво уже у самого была машина и в авторемонтной мастерской сказали, что за замену масла нужно выложить 800 долларов, он решил пойти работать в первую автомастерскую, где нужен человек. Чтобы выполнять работу за справедливую плату, причем об автомобилях он особо ничего не знал.

"Скоро я нашел мастерскую, где был нужен механик. Нашел начальника и предложил себя. Мужчина посмотрел на меня недоверчиво и сказал, что я не похож на механика. Что мои руки слишком чистые", — вспоминает Райво.

Начальник позвал его в гараж и показал один Nissan.

"Мои ребята загубили его двигатель. Я купил новый, а как, черт, его собрать, этого мы не знаем… Если ты его соберешь, место твое! Клиент придет за машиной завтра", — сказал босс.