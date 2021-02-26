Проживающих в Эстонии граждан РФ приглашают вакцинироваться от коронавируса в Ленобласть

Граждане России, находящиеся на территории Эстонии, могут вакцинироваться от коронавируса в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В ответ на обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии, о возможности вакцинации от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии, комитет по здравоохранению сообщает, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, глава региона Александр Дрозденко поручил производить объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района с учетом возможных обращений с территории Эстонии.
Напоминаем, что вакцина "Спутник V", которой вакцинируют в России, до сих пор не сертифицирована в Евросоюзе. В Эстонии вакцинация проходит с использованием вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которые получили одобрение в ЕС.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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