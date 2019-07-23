23.07.2019, 13:05
Проживающие в Эстонии украинцы проголосовали за пророссийскую партию "За життя"(12)
Распредение голосов на избирательном участке в посольстве Украины в Таллинне резко отличается от общих итогов выборов.
Распредение голосов на избирательном участке в посольстве Украины в Таллинне резко отличается от общих итогов выборов.
38% из числа проголосовавших отдали свои голоса за пророссийский блок "За життя". Победившая на выборах партия "Слуга народа" набрала в Таллинне лишь 22% голосов. Также заветный 5-процентный барьер в Таллинне преодолели партии "Европейская солидарность" и "Голос".
Всего в голосовании приняли участие 719 избирателей.
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