Проживающие в Эстонии украинцы проголосовали за пророссийскую партию "За життя"

38% из числа проголосовавших отдали свои голоса за пророссийский блок "За життя". Победившая на выборах партия "Слуга народа" набрала в Таллинне лишь 22% голосов. Также заветный 5-процентный барьер в Таллинне преодолели партии "Европейская солидарность" и "Голос".

Всего в голосовании приняли участие 719 избирателей.