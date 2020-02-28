Проживающая в Таллинне гражданка Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса

Ребекка является гражданкой Малайзии. Она уже год живет в Эстонии, работает в Ülemiste City в сфере права и финансов.

”Я ехала на трамвае. Среди пассажиров были подвыпившие мужчины. Они говорили по-эстонски. Хотя я эстонского языка не понимаю, такие слова, как ”Китай” и ”коронавирус” я в их речи различила”, — написала она на своей странице в Facebook.

"Когда я обернулась и посмотрела на них, то услышала что-то в стиле: ”иди на ***, китаянка, fuck off, еще заразишь всех коронавирусом”. Я почувствовала, что проваливаюсь сквозь землю. Чувство безопасности полностью испарилось. Я не стала объяснять им, кто я на самом деле. Но я надеюсь, люди понимают, что в Азии кроме китайцев есть много других этнических групп и народов. Я — не китаянка, я — из Малайзии”.

"У меня есть подруга из Китая, которая живет в Финляндии. Он планирует приехать в Эстонию, в связи с чем поинтересовалась у меня, как отреагируют люди, если она будет носить маску. Теперь она решила этого не делать”.

”Мы носим маску не из-за того, что больны. Это мера предосторожности, чтобы защитить себя и остальных от возможного заражения. Мне кажется, что люди, которые бросаются предубеждениями в тех, кто носит маски, просто невежественны и эгоцентричны”.

Если не считать данного инцидента, то, как сказала Ребекка изданию, Эстония ей нравится. Для того, чтобы получить вид на жительство, ей пришлось пройти длинный путь, но она довольна.