Проживающая в Таллинне гражданка Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса(1)
Проживающая в Таллинне девушка из Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса, пишет Maaleht.
Проживающая в Таллинне девушка из Малайзии подверглась в трамвае расистским нападкам из-за коронавируса, пишет Maaleht.
Ребекка является гражданкой Малайзии. Она уже год живет в Эстонии, работает в Ülemiste City в сфере права и финансов.
”Я ехала на трамвае. Среди пассажиров были подвыпившие мужчины. Они говорили по-эстонски. Хотя я эстонского языка не понимаю, такие слова, как ”Китай” и ”коронавирус” я в их речи различила”, — написала она на своей странице в Facebook.
"Когда я обернулась и посмотрела на них, то услышала что-то в стиле: ”иди на ***, китаянка, fuck off, еще заразишь всех коронавирусом”. Я почувствовала, что проваливаюсь сквозь землю. Чувство безопасности полностью испарилось. Я не стала объяснять им, кто я на самом деле. Но я надеюсь, люди понимают, что в Азии кроме китайцев есть много других этнических групп и народов. Я — не китаянка, я — из Малайзии”.
"У меня есть подруга из Китая, которая живет в Финляндии. Он планирует приехать в Эстонию, в связи с чем поинтересовалась у меня, как отреагируют люди, если она будет носить маску. Теперь она решила этого не делать”.
”Мы носим маску не из-за того, что больны. Это мера предосторожности, чтобы защитить себя и остальных от возможного заражения. Мне кажется, что люди, которые бросаются предубеждениями в тех, кто носит маски, просто невежественны и эгоцентричны”.
Если не считать данного инцидента, то, как сказала Ребекка изданию, Эстония ей нравится. Для того, чтобы получить вид на жительство, ей пришлось пройти длинный путь, но она довольна.
”Каждый раз, когда я возвращаюсь в Таллинн после длительной поездки, то замечаю в городской картине что-то новое. Новые здания, новые магазины, новые реновации. Хотя большинство моих друзей русские, в Эстонии мне нравится. Что будет дальше — трудно сказать, но я не уверена, что останусь здесь”, — подытожила девушка.
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